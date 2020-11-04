Бундестаг принял резолюцию с непризнанием результатов выборов президента Белоруссии

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Германский Бундестаг (парламент ФРГ) обсудил в среду ситуацию в Белоруссии и принял резолюцию под названием "Белоруссия - освободить политических заключенных, позволить провести новые свободные и честные выборы, укрепить гражданское общество и инициировать конституционную реформу".

Ее внесли на рассмотрение фракции правящих партий - блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии - и "зеленых". За проголосовали депутаты от этих политических сил, а также Свободной демократической партии.

В документе парламентарии подчеркнули, что не признают результаты выборов президента Белоруссии, прошедших 9 августа. По мнению авторов резолюции, голосование "не было ни честным, ни справедливым". Депутаты считают доказанным то, что во время голосования имели место масштабные фальсификации, а потому "новый срок полномочий Александра Лукашенко лишен какой бы то ни было демократической легитимности".

Парламентарии призвали правительство ФРГ выступать "за немедленное прекращение насилия, освобождение всех политических заключенных и проведение новых свободных и честных выборов под наблюдением ОБСЕ". Они считают важным введение на уровне ЕС санкций против Лукашенко и лиц из его окружения.

Ранее, в октябре главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге согласовали введение санкций против Лукашенко при условии, если ситуация в стране не улучшится. В заявлении министров подчеркивалось, что ЕС требует от Минска прекращения полицейского противодействия протестам, освобождения всех задержанных и начала диалога с руководством протестного движения. Евросоюз ввел 2 октября санкции в отношении примерно 40 официальных лиц Белоруссии, ответственных, по мнению сообщества, "за фальсификацию выборов и нарушение прав человека". Тогда в ЕС пояснили, что Лукашенко не включен в черный список, так как личные санкции против него подорвали бы требование Брюсселя к нему начать диалог с оппозицией.