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Выборы президента США - 2020
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Штаб Трампа сообщил, что запросит пересчет голосов в штате Висконсин

Ранее глава избирательной комиссии штата Меган Вулф сообщила, что власти Висконсина, где лидирует Джозеф Байден, обработали все бюллетени на всеобщих выборах в США
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

ТАСС, 4 ноября. /ТАСС/. Менеджер предвыборной кампании действующего президента США Уильям Степин сообщил, что штаб Дональда Трампа намерен запросить пересчет голосов в ключевом штате Висконсин.

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"Уровень отставания президента Трампа [от кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена в Висконсине] дает достаточно оснований, чтобы запросить пересчет голосов, и мы немедленно это сделаем", - говорится в заявлении, опубликованном в среду на официальной странице штаба в Twitter.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на главу избирательной комиссии штата Меган Вулф проинформировала, что власти Висконсина, где лидирует Байден, обработали все бюллетени на всеобщих выборах в США.

NBC и другие американские СМИ пока не называют имя победителя выборов в Висконсине. Согласно данным телекомпании, Байден лидирует там с 49,5% голосов, у Трампа - 48,8%. Ранее менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон заявила, что демократ победит в Висконсине.

Висконсин входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов - тех, где до последнего момента нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Победа в Висконсине дает кандидату 10 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

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