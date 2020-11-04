Штаб Трампа сообщил, что запросит пересчет голосов в штате Висконсин

Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

Хроника президентских выборов США 2020 года Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

"Уровень отставания президента Трампа [от кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена в Висконсине] дает достаточно оснований, чтобы запросить пересчет голосов, и мы немедленно это сделаем", - говорится в заявлении, опубликованном в среду на официальной странице штаба в Twitter.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на главу избирательной комиссии штата Меган Вулф проинформировала, что власти Висконсина, где лидирует Байден, обработали все бюллетени на всеобщих выборах в США.

NBC и другие американские СМИ пока не называют имя победителя выборов в Висконсине. Согласно данным телекомпании, Байден лидирует там с 49,5% голосов, у Трампа - 48,8%. Ранее менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон заявила, что демократ победит в Висконсине.

Висконсин входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов - тех, где до последнего момента нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Победа в Висконсине дает кандидату 10 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.