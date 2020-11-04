Власти Мичигана рассчитывают завершить подсчет голосов на выборах к концу дня

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Власти штата Мичиган рассчитывают завершить неофициальный подсчет голосов на президентских выборах к концу дня. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на госсекретаря штата Джоселин Бенсон.

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"Мы знаем, что десятки тысяч бюллетеней по-прежнему необходимо подсчитать", - сказала она. Бенсон призналась, что оптимистично настроена касательно большинства бюллетеней, которые могут быть обработаны к концу дня. "Наша цель - обеспечить не только прозрачность, но и точность [подсчета]", - сказала госсекретарь штата.

По данным телеканала Fox News, после обработки 96% бюллетеней кандидат от демократов Джозеф Байден (49,7%) лидирует, увеличив за последние часы разрыв от республиканца Дональда Трампа (48,8%).

Мичиган является колеблющимся штатом, победа в котором дает 16 голосов членов коллегии выборщиков из 270 необходимых. С 1992 по 2012 год в Мичигане побеждал кандидат от демократов, но в 2016 году республиканец Дональд Трамп выиграл с разницей в 2 процентных пункта.