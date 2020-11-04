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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Ереване сообщили об уничтожении трех азербайджанских БПЛА над Арменией

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян отметил, что беспилотные летательные аппараты ВС Азербайджана были уничтожены в Гегаркуникской области Армении

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана были сбиты подразделениями ПВО в воздушном пространстве Армении. Об этом на брифинге в среду сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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"За короткий промежуток времени сегодня вечером в Гегаркуникской области Армении силами ПВО страны было уничтожено три азербайджанских БПЛА", - сообщил Ованнисян. Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявляла об уничтожении одного азербайджанского беспилотника в небе над Арменией.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда в Нагорном Карабахе начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Теги
АзербайджанАрменияОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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