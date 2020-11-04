Трамп считает, что демократы "находят" голоса за Байдена

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии "находят" голоса в пользу своего кандидата Джозефа Байдена повсеместно, в том числе в штатах Пенсильвания, Висконсин и Мичиган.

Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

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Ранее Трамп обвинил демократов в попытке "украсть выборы" и подаче голосов за Байдена после закрытия участков.

"Они находят голоса за Байдена везде - в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. [Это] очень плохо для нашей страны, - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter. - Они [демократы] усердно работают над тем, чтобы преимущество [Республиканской партии США] в 500 тыс. голосов в Пенсильвании как можно скорее исчезло. Точно также в Мичигане и в других [штатах]".

Позднее администрация американского сервиса микроблогов Twitter пометила публикацию Трампа о голосах в Пенсильвании предупреждением о возможном содержании в ней спорной информации.

Подсчет голосов в президентской гонке, победитель которой до сих пор не определен, затягивается. Если опираться на ключевой фактор - число набранных обоими кандидатами голосов членов коллегии выборщиков, то впереди пока Байден. Он получил к настоящему времени, по свидетельству АP, 238 голосов выборщиков из 270, необходимых для избрания президентом. В активе Трампа пока 213 голосов членов коллегии выборщиков.