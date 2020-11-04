NBC: явка на всеобщих выборах в США достигнет рекордных показателей

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Явка на всеобщих выборах, которые прошли во вторник в США, достигнет рекордных показателей как минимум за 120 лет. С такой оценкой выступила в среду телекомпания NBC .

Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

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По ее подсчетам, явка составит не менее 159,8 млн человек. Это, по сведениям NBC, наивысший показатель по крайней мере за последние 120 лет. На портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, точные данные о явке избирателей приводятся, начиная с 1932 года - тогда она превысила 39 млн.

В 2016 году, когда победу одержал действующий президент США Дональд Трамп, явка составила около 138,8 млн. Ранее сообщалось, что на нынешних выборах только досрочно проголосовали не менее 100 млн человек, что также стало рекордом. Всего в США насчитывается примерно 240 млн человек, обладающих правом голоса.

Сейчас в стране избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов, поданных в ходе президентской гонки в США, затягивается. Для победы демократу Джозефу Байдену или республиканцу Дональду Трампу необходимо заручиться 270 голосами выборщиков.