AP: Трамп получил голос одного из четырех выборщиков от штата Мэн

Хроника президентских выборов США 2020 года Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает телеканал Fox News, согласно результатам обработки 96,15% бюллетеней, у демократа Джозефа Байдена 53,1% голосов избирателей, у Трампа - 44%. При этом, по данным АP, действующий президент победил в одном из двух избирательных округов штата, что дает ему право получить голос одного выборщика. Таким образом, Трамп повторил успех 2016 года. Ранее Fox News сообщал, что Байден заручился поддержкой трех выборщиков от штата Мэн.

Особенность голосования в штате Мэн в том, что, согласно введенному в 1972 году правилу, два из четырех голосов выборщиков от этого штата присуждаются тому кандидату, который набрал в штате наибольшее число голосов, а по одному голосу - за победу в каждом из двух округов по выборам в Палату представителей Конгресса США. Помимо штата Мэн, такая система распределения голосов выборщиков существует лишь в Небраске.

С 1992 по 2012 год в Мэне неизменно побеждали демократы, и лишь на выборах 2016 года Трампу удалось одержать верх в одном из двух избирательных округов штата.