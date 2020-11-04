Байден объявил о создании фонда по защите выборов

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден учредил фонд для обеспечения точного подсчета всех голосов на состоявшихся во вторник в США выборах. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте политика.

"Чтобы обеспечить подсчет каждого голоса, мы организуем крупнейшую из когда-либо проводившихся акций по защите выборов. Потому что не Дональду Трампу определять исход выборов, а американскому народу", - говорится в тексте.

Фонд под названием Biden Fight Fund учреждается и принимает пожертвования от $2,8 тыс. до $142 тыс. Доноры должны быть старше 18 лет, обладать американским гражданством или постоянным видом на жительство и не входить в число подрядчиков федерального правительства США.

Подсчет голосов в президентской гонке, победитель которой до сих пор не определен, затягивается. Байден получил к настоящему времени, по свидетельству агентства Associated Press, 238 голосов выборщиков из 270, необходимых для избрания президентом. В активе Трампа пока 213 голосов членов коллегии выборщиков.