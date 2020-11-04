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Штаб Трампа подал иск в Мичигане с просьбой приостановить подсчет голосов

Президент США Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

Штаб Трампа подал иск в Мичигане с просьбой приостановить подсчет голосов.

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