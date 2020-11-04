Власти Невады распорядились считать голоса без пауз для ненужных отчетов

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Аппарат вице-губернатора Невады распорядился избегать ненужных пауз при подсчете голосов на выборах в США. Об этом заместитель вице-губернатора штата Уэйн Торли сообщил в среду газете The Wall Street Journal .

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Аппарат вице-губернатора отвечает за организацию голосования и подведение его итогов. Как проинформировал Торли, обращает на себя внимание тот факт, что сотрудники избиркомов в округах слишком часто отвлекаются на передачу обновленной информации об обработке бюллетеней. В целях повышения эффективности работы им приказано "считать целый день и не беспокоиться о том, чтобы отсылать очередные порции результатов".

Победа в Неваде дает кандидату в президенты США шесть голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Этот штат входит в число колеблющихся, где исход голосования не предрешен. По выкладкам телекомпании CNN, в Неваде кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден незначительно опережает республиканца Дональда Трампа по итогам подсчета 86% голосов.

На всеобщих выборах в США, состоявшихся во вторник, избирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всех 435 членов нижней палаты Конгресса, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Подсчет голосов, поданных в ходе президентской гонки, победитель которой до сих пор не определен, затягивается.