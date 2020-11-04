Власти Пенсильвании сообщили о миллионах неподсчитанных бюллетеней

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Власти колеблющегося штата Пенсильвания, где на президентских выборах, по данным американских СМИ, лидирует президент США Дональд Трамп, объявили в среду о нескольких миллионах неподсчитанных избирательных бюллетеней. Об этом сообщил сам американский лидер в Twitter .

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"Мы одерживаем крупную победу в Пенсильвании, но секретарь штата Пенсильвания [Кэти Буквар] только что объявила, что "осталось подсчитать миллионы бюллетеней", - написал глава государства.

По данным телеканала Fox News, в Пенсильвании обработано 64% бюллетеней. Согласно его данным, за Трампа в этом штате отдали свои голоса примерно 53% проголосовавших (3 млн человек), за его соперника, кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена - 45,5% (2,6 млн человек). По итогам голосования в Пенсильвании, которая считается колеблющимся штатом, где уровень популярности кандидатов от обеих партий традиционно приблизительно равен, решится, кому достанутся голоса 20 выборщиков.

Для победы на президентских выборах одному из кандидатов необходимо получить голоса 270 членов коллегии выборщиков. Трамп уже заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 248. До сих пор продолжается подсчет голосов в штатах Невада (6 выборщиков), Мичиган (16), Пенсильвания (20), Джорджия (16), Северная Каролина (15), Аляска (3). В Неваде и Мичигане, согласно данным Fox News, лидирует Байден, в остальных неопределившихся штатах впереди Трамп.