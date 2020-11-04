В штабе Байдена заявили, что он объявит о победе, как только получит 270 голосов

Хроника президентских выборов США 2020 года Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

Ей был задан вопрос, возможно ли, что Байден провозгласит победу на выборах до того, как будут подсчитаны 100% избирательных бюллетеней во всех американских штатах. "Если мы будем уверены, что он заручился голосами 270 [выборщиков], то да", - заявила она.

"Мы с самого начала говорили, что наша цель - получить 270 голосов выборщиков, и мы уверены, что после подсчета бюллетеней дела будут обстоять именно так: мы получим свыше 270 [голосов]. Именно так выигрывают президентские выборы", - подчеркнула советник Байдена. К настоящему моменту, с учетом победы Байдена в штате Висконсин (10 голосов выборщиков), которую прогнозируют CNN и агентство Associated Press, демократ может рассчитывать на 248 голосов выборщиков.

Количество голосов

Cоветник избирательного штаба Байдена юрист Роберт Бауэр считает, что кандидат в президенты США от Демократической партии уже получил больше 270 необходимых для победы в схватке за Белый дом голосов членов коллегии выборщиков.

"Считаю, что мы находимся на отметке в 270 голосов выборщиков и [даже] выше. И он [Байден] будет избранным президентом", - подчеркнул советник кандидата на высший государственной пост в США от демократов в открытом интернет-интервью газете The Washington Post. На вопрос, почему он так уверен, Бауэр ответил: "Потому что мы знаем итоги голосования". "Он сознает, что ему будет невозможно преодолеть разрыв в количестве голосов", - сказал юрист про действующего президента США республиканца Дональда Трампа, добивающегося переизбрания. "Совершенно ясно: [бывший] вице-президент Байден получил 270 голосов выборщиков и, думаю, [даже] больше", - утверждал советник политика.

В связи с этим у него поинтересовались, считает ли и Байден себя избранным президентом. Бауэр отказался уточнять. "Я только знаю, что он [кандидат от демократов] выиграл выборы", - заявил юрист.

По его версии, Трамп проиграл Байдену битву за целый ряд колеблющихся штатов, результаты голосования в которых фактически и определяют исход президентской предвыборной гонки в целом. "Он проиграл в Висконсине, он проиграл в Мичигане, он проиграл в Пенсильвании, он проиграл в Аризоне", - убежден Бауэр. Между тем на данном этапе считающиеся по сути окончательными данные есть только по штату Аризона, который ушел в актив Байдена.

"А теперь мы внезапно рассуждаем о пересчете [голосов в разных штатах]", - напомнил Бауэр, имея в виду требования избирательного штаба Трампа. "Он (кандидат от республиканцев) пытается выкарабкаться из поражения, пытается превратить это в действия в суде, в победу", - полагает советник Байдена.

В США голосуют не за самого президента, а за коллегию выборщиков. Выборщики же определяются в каждом штате единым списком по мажоритарной системе относительного большинства. В копилке Трампа, согласно подсчетам информационного агентства Associated Press, 214 голосов выборщиков, Байдена - 248.