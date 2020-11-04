Апелляционный суд США постановил освободить россиянку Осипову

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд Соединенных Штатов постановил немедленно освободить россиянку Богдану Осипову, обвиненную американскими властями в похищении собственного ребенка и вывозе его за пределы страны, разрешив заслушать повторный приговор по видеосвязи из дома своего отчима в нью-йоркском районе Квинс. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в среду на официальном сайте суда.

"Поручить Федеральному бюро тюрем немедленно освободить гражданку Мобли (фамилия Осиповой по бывшему мужу - прим. ТАСС), ожидающую повторного приговора, назначить дату слушаний для вынесения повторного приговора по видеоконференции и применить стандартные условия освобождения в ожидании повторного приговора, разрешив Мобли находиться при этом в доме вне штата Канзас", - отмечается в документе.

Ранее окружной суд Канзаса, который вынес Осиповой первоначальный приговор, настаивал на том, чтобы россиянка прибыла лично для заслушивания нового приговора в город Уичито (штат Канзас) и в связи с этим был против немедленного ее освобождения.

По контролем отчима и матери

Апелляционный суд в обращении к окружному суду Канзаса "особо настаивает" на том, чтобы ожидание приговора для Осиповой проходило "под контролем и опекой ее матери и отчима в доме, расположенном в нью-йоркском районе Квинс". В документе также отмечается, что решение о немедленном освобождении и ожидании повторного приговора принято с учетом того, что россиянка уже отбыла максимально возможный срок наказания в 36 месяцев по статье, связанной с похищением ребенка, а также того, что в связи с состоянием ее здоровья она подвергается повышенному риску заразиться коронавирусом.

В июне 2019 года Осипова, задержанная двумя годами ранее по обвинению в вывозе общего с американским гражданином Брайаном Мобли ребенка из США в Россию, судом города Уичито была приговорена к семи годам тюремного заключения. Согласно вердикту, ее признали виновной по статье "Международное похищение ребенка одним из родителей" и по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба". Она также обязана была выплатить более 18 тысяч долларов бывшему мужу в качестве компенсации понесенных судебных издержек. Осипову отправили отбывать наказание в тюрьму города Данбери (штат Коннектикут).

Однако в конце августа этого года вердикт канзасского суда был пересмотрен апелляционным судом. В своем решении инстанция обязала судью Канзаса вынести новый приговор, поскольку оставила в силе только обвинения в адрес Осиповой в похищении собственного ребенка, тогда как остальные статьи признала безосновательными. В соответствии с новым приговором гражданке РФ могло быть назначено максимальное наказание в виде трехлетнего тюремного заключения, срок которого должен был истечь 27 сентября. Это означает, что после указанной даты она находится в американской тюрьме сверх допустимого срока.

Дело многодетной матери

У 40-летней Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с американцем Мобли. Дети в настоящее время проживают с опекуном - тетей Богданы - в Калининградской области.

Власти Соединенных Штатов обвинили женщину в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории страны на родину дочь без согласования с супругом, американским гражданином, с которым уже был начат бракоразводный процесс, что по закону недопустимо. Их младшая дочь родилась уже на территории России. Судом РФ вывоз всех детей Осиповой за границу запрещен до достижения ими совершеннолетия.