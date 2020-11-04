Адвокат Трампа заявил, что выдвинулся в Пенсильванию после "массовых нарушений" на выборах

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что направляется в Филадельфию (штат Пенсильвания) в сопровождении юридической группы в свете "массовых нарушений" на выборах в этом штате.

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"На пути в Филадельфию с командой юристов. Массовое мошенничество [на выборах в Пенсильвании], - написал Джулиани в среду на своей странице в Twitter. - У Трампа до 550 тыс. голосов по итогам обработки 75% бюллетеней. Мы не позволим демократам Филадельфии украсть их".

Дональд Трамп, согласно прогнозам СМИ, уже заручился поддержкой 214 выборщиков, Джозеф Байден - 248. До сих пор продолжается подсчет голосов в штатах Невада (6 выборщиков), Мичиган (16), Пенсильвания (20), Джорджия (16), Северная Каролина (15) и Аляска (3). В Неваде и Мичигане, согласно данным местных избиркомов, лидирует Байден, в остальных неопределившихся штатах впереди Трамп.

В США во вторник состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов в президентской гонке в США затягивается. Для победы кандидату на пост президента необходимо заручиться 270 голосами выборщиков.