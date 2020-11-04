СМИ: полиция Франции задержала несовершеннолетнего в рамках расследования теракта в Ницце

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Сотрудники французской полиции задержали 17-летнего подростка в рамках расследования нападения на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце. Об этом сообщил в среду телеканал BFM со ссылкой на источник в судебных органах.

По его сведениям, молодой человек был задержан в департаменте Сен-Сен-Дени. Он подозревается в том, что находился в контакте с совершившим теракт в Ницце. Другой информации о его личности не приводится.

Во вторник стражи порядка задержали во Франции четырех человек по данному делу. Все они, как проинформировали правоохранительные органы, остаются под стражей.

Вооруженный ножом 21-летний выходец из Туниса атаковал прихожан храма утром 29 октября. Погибли три человека, нападавший был задержан. Расследованием происшедшего занимается Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.

В рамках разбирательства, по данным властей, полиция на минувшей неделе задержала еще шесть человек, однако спустя несколько дней трое из них были отпущены на свободу.

Согласно информации газеты "Фигаро", террорист приехал в Ниццу за несколько дней до нападения. За день до вылазки он был замечен возле базилики. Во Францию преступник прибыл с итальянского острова Лампедуза. До этого он проживал вместе с семьей в тунисской провинции Сфакс.