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Нападение около церкви Нотр-Дам в Ницце

СМИ: полиция Франции задержала несовершеннолетнего в рамках расследования теракта в Ницце

По сведениям телеканала BFM, молодого человека задержали в департаменте Сен-Сен-Дени

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Сотрудники французской полиции задержали 17-летнего подростка в рамках расследования нападения на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце. Об этом сообщил в среду телеканал BFM со ссылкой на источник в судебных органах.

По его сведениям, молодой человек был задержан в департаменте Сен-Сен-Дени. Он подозревается в том, что находился в контакте с совершившим теракт в Ницце. Другой информации о его личности не приводится.

Во вторник стражи порядка задержали во Франции четырех человек по данному делу. Все они, как проинформировали правоохранительные органы, остаются под стражей.

Вооруженный ножом 21-летний выходец из Туниса атаковал прихожан храма утром 29 октября. Погибли три человека, нападавший был задержан. Расследованием происшедшего занимается Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.

В рамках разбирательства, по данным властей, полиция на минувшей неделе задержала еще шесть человек, однако спустя несколько дней трое из них были отпущены на свободу.

Согласно информации газеты "Фигаро", террорист приехал в Ниццу за несколько дней до нападения. За день до вылазки он был замечен возле базилики. Во Францию преступник прибыл с итальянского острова Лампедуза. До этого он проживал вместе с семьей в тунисской провинции Сфакс.

Теги
ФранцияНападение около церкви Нотр-Дам в Ницце
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