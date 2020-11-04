В Польше отложили, но не отменили публикацию решения суда, ограничивающего право на аборт

ВАРШАВА, 4 ноября. /ТАСС/. Решение Конституционного суда Польши, признавшее не соответствующим главному закону страны аборт по причине патологии плода, будет опубликовано рано или поздно, но пока польское общество нуждается в том, чтобы охладить эмоции. Об этом заявил в среду в эфире телеканала Polsat пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.

"Я думаю, что сейчас нам необходимо общественное спокойствие вокруг этих тем, а также обсуждение специалистов по этике, юристов и врачей того, как урегулировать вопрос после решения Конституционного суда", - сказал он, подчеркнув, что решение суда - это реализация положений конституции. "Поэтому сейчас, без сомнения, настал момент все обдумать, но рано или поздно это решение будет опубликовано, потому что такова природа конституционных положений", - отметил представитель правительства.

По словам Мюллера, "охлаждение эмоций будет лучшим решением, а потом и дебаты в парламенте".

Запрет на аборты

22 октября Конституционный суд Польши принял решение о том, что разрешенный законодательством аборт по причине патологии плода противоречит главному закону страны.

Это решение Конституционного суда вступит в силу после его публикации в "Официальном вестнике". С этого момента в стране останутся только две причины, позволяющие официально сделать аборт, - угроза жизни и здоровью матери или если беременность наступила вследствие изнасилования. Информации о том, когда состоится публикация, пока нет.

Уже две недели в разных городах Польши продолжаются акции протеста. Протестующие почти каждый вечер шествуют по центральным улицам, демонстрируя свою позицию. Противники запрета абортов даже высказывали свое недовольство у костелов, в ряде случаев дошло до прерывания воскресных богослужений. Неоднократно в разных городах доходило до стычек участников акций с полицией, был применен слезоточивый газ.

С инициативой найти выход из сложившейся ситуации выступил президент Польши Анджей Дуда. Он сообщил о решении направить в парламент новый проект закона о планировании семьи, защите плода и условиях допустимости прерывания беременности (в случае выявления летальной патологии плода). Премьер-министр Матеуш Моравецкий выразил надежду, что это предложение успокоит протестующих.

Организаторы протестов требуют отставки правительства и полной легализации абортов в стране. Власти призывают участников демонстраций прекратить свою деятельность, так как это способствует распространению коронавируса.

Отложенное заседание Сейма

Во вторник стало известно о переносе запланированного на эту неделю заседания Сейма (нижней палаты парламента). Новые даты - 18-19 ноября. Официальная причина - рост числа заражений коронавирусом. Однако оппозиция считает, что причина переноса - сложности с принятием предложенного президентом компромиссного закона об абортах, так как в правящей коалиции по этому вопросу нет единого мнения. А оппозиция не намерена его поддерживать.

Тем временем, по неофициальной информации, партия власти запланирована публикацию спорного решения Конституционного суда после принятия президентского компромиссного закона. Отвечая на вопрос о том, продлится ли период "охлаждения эмоций" до очередного заседания Сейма, Мюллер сказал, что "так было бы лучше".