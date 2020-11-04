Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что выборы в США были конкурентными

ВАРШАВА, 4 ноября. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по итогам наблюдения за президентскими выборами в США выразило мнение, что выборы 3 ноября были конкурентными и хорошо организованными, но омрачены правовой неопределенностью и попытками подорвать общественное доверие. Об этом говорится в распространенном на официальном сайте бюро сообщении.

По оценке БДИПЧ, "голосование было состязательным с высокой степенью участия сотрудников избирательных комиссий и граждан в условиях большой правовой неопределенности и сильно поляризованной политической среды, подпитываемой агрессивной риторикой кампании".

Миссия также пришла к выводу, что "всеобщие выборы 3 ноября были конкурентными и хорошо организованными, несмотря на многочисленные проблемы, вызванные пандемией коронавируса". "В то же время кампания характеризовалась глубоко укоренившейся политической поляризацией, которая часто затмевала более широкие политические дебаты и включала безосновательные обвинения в систематическом мошенничестве", - указано в сообщении.