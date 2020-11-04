Вице-губернатор Пенсильвании заявила, что пересчет голосов в штате возможен

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Пересчет голосов в штате Пенсильвания возможен, но не является неизбежным. Об этом заявила в среду телекомпании CNN вице-губернатор Пенсильвании Кэти Буквар.

"Я не считаю это неизбежным. Мы, естественно, следим за ходом событий", - отметила она, отвечая на соответствующий вопрос.

"В Пенсильвании автоматически проводится пересчет голосов, если разница между побеждающим кандидатом и тем, кто идет на втором месте, остается в пределах 0,5%. В 2016 году разница, насколько я помню, составляла 0,7%, поэтому пересчет автоматически не проводился. Посмотрим, что произойдет сейчас", - добавила вице-губернатор.

По данным CNN, в Пенсильвании республиканец Дональд Трамп набирает по итогам подсчета 81% голосов 53,1%, демократ Джозеф Байден - 45,6%. Адвокат президента США Рудольф Джулиани сообщил, что направляется в Пенсильванию в сопровождении группы юристов в свете "массовых нарушений" на выборах в этом штате.

Дональд Трамп, согласно прогнозам СМИ, уже заручился поддержкой 214 выборщиков, Джозеф Байден - 248. До сих пор продолжается подсчет голосов в штатах Невада (6 выборщиков), Мичиган (16), Пенсильвания (20), Джорджия (16), Северная Каролина (15) и Аляска (3). В Неваде и Мичигане, согласно данным местных избиркомов, лидирует Байден, в остальных неопределившихся штатах впереди Трамп.

В США во вторник состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов в президентской гонке в США затягивается. Для победы кандидату на пост президента необходимо заручиться 270 голосами выборщиков.