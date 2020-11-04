В ОБСЕ заявили, что утверждения о фальсификациях на выборах в США вызвали путаницу

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Поданные слишком поздно судебные иски относительно процедуры проведения выборов в США, а также утверждения о фальсификациях в день очного голосования привели к путанице и беспокойству среди широкой общественности. Такую оценку дал в среду на пресс-конференции в Вашингтоне глава миссии наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Михаэль Георг Линк.
"Неопределенность, вызванная тем, что иски в суд были поданы поздно, а также <...> утверждения о фальсификациях на выборах, в том числе вечером в день выборов, привели к путанице и беспокойству со стороны представителей избирательных комиссий и избирателей, а также беспокойству, конечно, среди широкой общественности", - сказал он.
Линк также заявил, что безосновательные утверждения со стороны действующего президента США Дональда Трампа наносят ущерб общественному доверию к демократическим институтам.
"Безосновательные утверждения о систематических недостатках, особенно со стороны действующего президента, в том числе в ночь после выборов, наносят ущерб общественному доверию к демократическим институтам [в США]", - отметил он, выступая перед журналистами в Вашингтоне.
Американская предвыборная кампания характеризовалась политической поляризацией и безосновательными утверждениями о систематических фальсификациях, говорится в распространенном в среду заявлении Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, миссия которой наблюдает за выборами и подсчетом голосов в США. "Предвыборная кампания характеризовалась глубоко укоренившейся политической поляризацией, которая часто отодвигала на задний план более широкие политические дискуссии и включала безосновательные утверждения о систематических фальсификациях", - отмечается в документе.
Меры, принятые американскими властями во время избирательной кампании в связи с пандемией коронавирусной инфекции, вызвали затянувшиеся судебные процессы и запутали избирателей, говорится в заявлении. "Пандемия COVID-19 стала колоссальным вызовом для организации выборов, но она также оказала значительное влияние на предвыборную кампанию. Меры, принятые для обеспечения того, чтобы избиратели могли проголосовать во время пандемии, вызвали затянувшиеся судебные процессы, движимые партийными интересами, что негативно сказалось на работе органов управления избирательным процессом и запутало избирателей", - отмечается в документе. Как подчеркнули в ОБСЕ, более 400 связанных с выборами судебных исков были поданы в 44 штатах, что является беспрецедентным для США.
Требования к установлению личности избирателя в США создают для ряда категорий населения неоправданные препятствия при голосовании, говорится в заявлении. "Требования к установлению личности избирателей несоразмерно сильно влияют на определенные категории населения, создавая для них неоправданные препятствия при голосовании. В то же время около 5,2 млн граждан лишены избирательных прав в связи с уголовной судимостью, хотя около половины из них уже отбыли наказание", - отмечается в документе.
БДИПЧ ОБСЕ обеспокоено финансированием избирательных кампаний в США, говорится в заявлении. "Была также выражена обеспокоенность по поводу финансирования кампаний. В то время как это регулируется на федеральном уровне с учетом предельных значений индивидуальных пожертвований на кампании и полного раскрытия данной информации, положения о неограниченных независимых тратах значительно снижают прозрачность и усиливают влияние денег в политике", - отмечается в документе. Общий объем расходов на нынешние американские выборы достигает $14 млрд, считают в ОБСЕ.
Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ останутся в США дольше, чем предполагалось. Об этом сообщила в среду глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Урсула Гацек, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне. "Эти выборы еще не закончились, и мы остаемся здесь, в [столичном] округе Колумбия и в ключевых штатах по всей стране, пока этого (завершения подсчета голосов - прим. ТАСС) не произойдет. Крайне важно, чтобы каждый правильно поданный бюллетень был должным образом подсчитан", - сказала она.