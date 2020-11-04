В ОБСЕ заявили, что утверждения о фальсификациях на выборах в США вызвали путаницу

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Поданные слишком поздно судебные иски относительно процедуры проведения выборов в США, а также утверждения о фальсификациях в день очного голосования привели к путанице и беспокойству среди широкой общественности. Такую оценку дал в среду на пресс-конференции в Вашингтоне глава миссии наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Михаэль Георг Линк.

"Неопределенность, вызванная тем, что иски в суд были поданы поздно, а также <...> утверждения о фальсификациях на выборах, в том числе вечером в день выборов, привели к путанице и беспокойству со стороны представителей избирательных комиссий и избирателей, а также беспокойству, конечно, среди широкой общественности", - сказал он.

Линк также заявил, что безосновательные утверждения со стороны действующего президента США Дональда Трампа наносят ущерб общественному доверию к демократическим институтам.

"Безосновательные утверждения о систематических недостатках, особенно со стороны действующего президента, в том числе в ночь после выборов, наносят ущерб общественному доверию к демократическим институтам [в США]", - отметил он, выступая перед журналистами в Вашингтоне.

Американская предвыборная кампания характеризовалась политической поляризацией и безосновательными утверждениями о систематических фальсификациях, говорится в распространенном в среду заявлении Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, миссия которой наблюдает за выборами и подсчетом голосов в США. "Предвыборная кампания характеризовалась глубоко укоренившейся политической поляризацией, которая часто отодвигала на задний план более широкие политические дискуссии и включала безосновательные утверждения о систематических фальсификациях", - отмечается в документе.