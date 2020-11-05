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Выборы президента Молдавии - 2020

Додон: дебаты перед вторым туром выборов президента Молдавии состоятся 11 ноября

Президент Молдавии подчеркнул, что дебаты должны состояться на нейтральной площадке

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон и лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, которые вышли в предстоящий 15 ноября второй тур выборов главы государства, проведут 11 ноября дебаты. Об этом заявил Додон, выступая в среду в эфире телеканала ТВ 8.

"Дебаты с Санду состоятся ровно через неделю, в следующую среду. Они должны состояться на нейтральной площадке, к примеру это может быть Академия экономического образования Молдавии", - сказал Додон. Ранее он сообщил, что организацией дебатов заняты штабы конкурентов.

Санду и Додон получили в первом туре 36,16% и 32,61% голосов соответственно.

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