В Великобритании вступает в силу повторный общенациональный карантин

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Повторный карантин вступает в действие на территории Англии в четверг - с его помощью власти попытаются остановить новую волну заболевания, вызываемого коронавирусом. Ограничительные меры должны продлиться чуть менее месяца, до 2 декабря, и, хотя будут не столь жесткими, как во время первой волны пандемии весной этого года, все же значительно изменят традиционный уклад жизни местного населения.

С сегодняшнего дня в Англии будут закрыты пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы, магазины, за исключением тех, что торгуют продуктами питания или предметами первой необходимости, на встречи проживающих отдельно людей будет введен запрет. Жители продолжат совершать международные поездки по работе, однако не смогут выезжать за границу в отпуск. Гражданам рекомендовано не совершать поездок, если только речь не идет о работе или крайней необходимости, да и вообще и не выходить из дома без особой надобности. Поводы, по которым разрешено покидать свои жилища, точно такие же, что и весной этого года: поехать на работу, сходить за продуктами или поухаживать за другими людьми, позаниматься один раз в день спортом на свежем воздухе.

Разница с первым карантином, который был введен в марте этого года и начал ослабляться лишь в мае, заключается в том, что сейчас продолжат работать детские сады, школы, университеты, будут действовать парламент и суды.

Власти остальных административно-политических частей Соединенного Королевства - Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии - определяют действующие на их территории ограничения самостоятельно. В настоящий момент они похожи на вышеописанные, поэтому объявленные ограничения в Англии, где проживают 84% населения 66-миллионной Великобритании, делают карантин общенациональным.

Зачем новый карантин

Очередные рестрикции не вызывают большого энтузиазма не только у простых британцев, но и у руководства страны. Премьер-министр Борис Джонсон сам недавно решительно отвергал возможность объявления повторного карантина. Он не спешил следовать рекомендациям собственных научных советников, говоривших о необходимости вновь "закрыть" страну на какое-то время.

Ситуация изменилась, когда число случаев инфицирования стало резко расти, превышая ежедневно показатель в 20 тыс. Число фиксируемых за сутки летальных исходов приблизилось к 400 человек, вернувшись на показатели конца мая. В этой ситуации Джонсону пришлось пойти на неудобный для себя шаг, сделать политический разворот и ввести новые ограничения.

"Согласно моделям, созданным нашими учеными, если мы будем бездействовать, этой зимой может умереть вдвое больше людей, чем во время первой волны. В свете новой информации у нас нет иного выбора, кроме как ввести ограничительные меры в масштабе всей страны. Я считаю, что было правильным сначала испробовать все остальные способы сдерживать вирус, принимая жесткие меры на местном уровне. Я также решительно не согласен с утверждениями о том, что мы действуем не так быстро, как наши европейские партнеры", - пояснил свое решение глава правительства.

Критика со стороны бизнеса

Представители бизнеса раскритиковали новые ограничения. Так, по мнению генерального директора Британских торговых палат Адама Маршалла, многие компании так ослаблены первым карантином, что могут не вынести повторного закрытия. По мнению Маршалла, вместо новых ограничений властям следует работать в направлении более эффективного отслеживания контактов заболевших и внедрения системы проведения анализов на коронавирус масштабнее существующей.

Как сообщила в этой связи газета "Файнэншл таймс", амбициозные планы правительства организовать массовое тестирование населения на заболевание вновь пришлось пересмотреть. По информации издания, власти намеревались довести до конца года число проводимых анализов на коронавирус до 1,9 млн в сутки по сравнению с нынешними 463 тыс. Однако очередные задержки с одобрением новых технологий, позволяющих серьезно нарастить объем тестирования, привели к тому, что теперь власти признают, что вряд ли смогут проводить более 1 млн анализов в сутки к концу года.

За нарушение ограничительных мер предусмотрены штрафы в размере от 200 до 6,4 тыс. фунтов (от 20 тыс. до 645 тыс. рублей) для физических лиц и от 1 тыс. до 10 тыс. фунтов (от 100 тыс. до 1 млн рублей) - для юридических.