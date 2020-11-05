Штаб Трампа подал иск в суд для приостановки подсчета голосов в Пенсильвании

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Избирательный штаб кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа подал в среду в суд иск для приостановки подсчета голосов в штате Пенсильвания. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении заместителя руководителя штаба Джастина Кларка.

Иск подается для того, чтобы "помешать работникам избирательных комиссий - демократам - скрывать процесс подсчета и обработки бюллетеней от наблюдателей - республиканцев". Кампания Трампа требует "временной приостановки подсчета до тех пор, пока не будет нормального уровня прозрачности, и республиканцы не смогут убедиться в том, что подсчет голосов идет открыто и по закону".

По данным CNN, в Пенсильвании республиканец Дональд Трамп набирает по итогам подсчета 81% голосов 53,1%, демократ Джозеф Байден - 45,6%. Адвокат президента США Рудольф Джулиани сообщил, что направляется в Пенсильванию в сопровождении группы юристов в свете "массовых нарушений" на выборах в этом штате.

Дональд Трамп, согласно прогнозам СМИ, уже заручился поддержкой 214 выборщиков, Джозеф Байден - 248. До сих пор продолжается подсчет голосов в штатах Невада (шесть выборщиков), Мичиган (16), Пенсильвания (20), Джорджия (16), Северная Каролина (15) и Аляска (три). В Неваде и Мичигане, согласно данным местных избиркомов, лидирует Байден, в остальных неопределившихся штатах впереди Трамп.