Байден выразил уверенность, что получит необходимые для победы 270 голосов выборщиков

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден уверен, что наберет необходимые для победы на выборах 270 голосов выборщиков. Об этом политик заявил в среду, выступая в Уилмингтоне (штат Делавэр).

"После долгой ночи подсчетов становится ясно, что мы побеждаем в достаточном количестве штатов, чтобы набрать 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Я нахожусь здесь, чтобы заявить не о своей победе, а о том, что мы победим после завершения подсчета голосов", - отметил Байден.

Рекордно высокая явка

Байден отметил рекордно высокую явку на всеобщих выборах, прошедших во вторник в США.

"Даже несмотря на пандемию [нового коронавируса], на этих выборах проголосовало самое большое в истории США число американцев. Более 150 млн человек отдали свой голос. Это выдающийся результат", - подчеркнул Байден, трансляцию выступления которого вели американские телеканалы.

Ранее в среду телекомпания NBC опубликовала оценки, согласно которым явка на прошедших выборах составит по меньшей мере 159,8 млн человек и достигнет таким образом рекордных показателей как минимум за последние 120 лет. На портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, точные данные о явке избирателей приводятся начиная с 1932 года - тогда она превысила 39 млн.

В 2016 году, когда победу одержал действующий президент США Дональд Трамп, явка составила рекордные на тот момент 138,8 млн. Ранее сообщалось, что на нынешних выборах только досрочно проголосовали не менее 100 млн человек, что также стало рекордом. Всего в США насчитывается примерно 240 млн человек, обладающих правом голоса.

Преодолеть разногласия

Байден призвал американцев после выборов перестать относиться друг к другу как к врагам и преодолеть разногласия.

"Пора оставить жесткую риторику предвыборной кампании, снизить накал, вновь посмотреть друг на друга, прислушаться и услышать друг друга, проявить уважение и заботу друг о друге, объединиться, залечить раны, объединиться как граждане одной страны", - заявил он.

Байден признал, что добиться этого будет непросто. "Я не наивен, - отметил он. - Я осознаю, сколь глубоки и прочны в нашей страны различные взгляды на множество проблем. Но я также сознаю, что для того, чтобы добиться прогресса, мы должны перестать воспринимать наших оппонентов как врагов".

"Мы не враги, - подчеркнул политик. - То, что объединяет нас как американцев, гораздо прочнее, чем те факторы, которые вносят раскол между нами".

Байден подчеркнул, что хотя он вел предвыборную кампанию как демократ, он будет управлять страной как "президент американцев" и действовать как в интересах тех, кто голосовал за него, так и тех, кто голосовал против.

Сейчас в стране избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов, поданных в ходе президентской гонки в США, затягивается. Для победы демократу Джозефу Байдену или республиканцу Дональду Трампу необходимо заручиться 270 голосами выборщиков.