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Додон исключил коалицию социалистов с депутатами партии "Шор" в парламенте Молдавии

Партия социалистов Республики Молдова может формировать коалицию только с Демпартией, "Партией действия и солидарности" и "Платформой "Достоинство и правда", указал действующий глава республики

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон, который является неформальным лидером крупнейшей в стране Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), исключил возможность коалиции с формирующейся в парламенте фракцией из партии "Шор" и группы депутатов из "Про Молдова".

"ПСРМ может формировать коалицию только с Демпартией, "Партией действия и солидарности" и "Платформой "Достоинство и правда", - сказал он в среду в интервью телеканалу TV8.

Ранее группа депутатов, вышедшая из партии "Про Молдова", заявила об объединении с депутатами партии "Шор" во фракцию "За Молдову", которая будет насчитывать 14 депутатов в 101-местном парламенте.

ПСРМ контролирует крупнейшую фракцию из 37 депутатов. Ранее при поддержке Демократической партии Молдовы (ДПМ) они сформировали коалицию и утвердили правительство Иона Кику. Однако затем альянс потерял большинство, когда ДПМ покинули ряд депутатов, сформировавших фракцию "Про Молдова". По мнению наблюдателей, за этим стоял возглавлявший ДПМ олигарх Владимир Плахотнюк, который бежал из страны.

В оппозиции также находятся Партия действия и солидарности и "Платформа "Достоинство и правда", которые шли на выборы единым блоком Acum. У них 26 депутатов. Acum отказывается от сотрудничества как с ПСРМ, так и с депутатами партии "Шор". Лидеры ПСРМ и ряда оппозиционных партий высказываются за проведение досрочных выборов.

Теги
МолдавияПлахотнюк, Владимир ГеоргиевичДодон, ИгорьКику, ИонВыборы президента Молдавии - 2020
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