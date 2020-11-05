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Выборы президента США - 2020
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CNN: Байден победил в ключевом штате Мичиган и получает голоса еще 16 выборщиков

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Кандидат от демократов Джозеф Байден победил в колеблющемся штате Мичиган. Такой прогноз дает в среду телеканал CNN.

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Победа в этом ключевом штате позволяет ему заручиться 16 голосами членов коллегии выборщиков из 270 необходимых.

Дональд Трамп, согласно оценкам CNN, уже заручился поддержкой 213 выборщиков, Джозеф Байден - 253. До сих пор продолжается подсчет голосов в штатах Невада (шесть выборщиков), Пенсильвания (20), Джорджия (16), Северная Каролина (15) и Аляска (три). В Неваде, согласно данным местных избиркомов, лидирует Байден, в остальных неопределившихся штатах впереди Трамп.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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