СМИ: Трамп может в случае поражения заявить о борьбе за пост президента США в 2024 году

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп способен в случае поражения на нынешних американских выборах сигнализировать о намерении вновь баллотироваться на высший государственный пост в 2024 году. Об этом говорится в опубликованном в среду материале новостного портала Axios .

В этой статье отмечается, что влияние Трампа на однопартийцев-республиканцев увеличится независимо от того, добьется ли он сейчас переизбрания. "<...>Трамп использует свои полномочия, чтобы попытаться сделать недействительными голоса, подсчитанные на поздних этапах [президентских выборов]. Его советники заявляют нам, что Трамп ожидает от законодателей и судов согласия [с такой линией]. Если он (Трамп - прим. ТАСС) потерпит провал, то он может создать параллельное, ожидающее назначения на должности правительство, контролируя республиканцев и критикуя и травя [потенциального победителя выборов демократа Джозефа] Байдена, а также прессу", - утверждает Axios.

Ссылаясь на неназванных главных стратегов Республиканской партии, портал пишет, что Трамп будет сохранять мощное влияние на нее, "независимо от результата" состоявшихся 3 ноября выборов. "Трамп, если он потерпит поражение, может сигнализировать о том, что вновь будет выдвигать свою кандидатуру в 2024 году. Ложно утверждая миллионам обожающих его избирателей, что победа была украдена, и намекая на возможность спасения в 2024 году, Трамп может, по сути, заморозить партию на четыре года", - подчеркивается в публикации.

Кроме того, в ней говорится, что на данном этапе "структура партии слаба, и Трамп является с большим отрывом самым популярным республиканцем". "Поэтому основные деятели республиканцев полагают, что Великой старой партии не удастся осуществить серьезную перезагрузку, пока у нее не появится в 2024 году [вероятный] новый кандидат [на пост президента США]", - добавляет Axios.