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NBC: демократы сохранили большинство в Палате представителей по итогам выборов

Республиканцы, по данным телекомпании, получат 208 мест

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Демократы завоевали на всеобщих выборах во вторник 227 из 435 мест в Палате представителей. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на собственные подсчеты. Республиканцы, по данным телекомпании, получат 208 мест.

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Более осторожный прогноз итогов выборов дает интернет-ресурс Real Clear Politics: по его оценкам, демократы твердо могут рассчитывать на 209 мест, республиканцы - на 182 места, судьба еще 44 мест пока не решена.

По итогам промежуточных выборов в 2018 году демократы получили большинство в Палате представителей Конгресса США. Они занимали там 232 места, республиканцы - 197 мест, одно место было у члена Либертарианской партии, еще пять были вакантными.

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