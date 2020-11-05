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Выборы президента США - 2020
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Трамп считает себя победителем на выборах в штате Мичиган

Ранее телеканалы CNN и Fox News проинформировали, что в этом колеблющемся штате, согласно их оценке, победил кандидат от демократов Джозеф Байден

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что считает себя победителем на выборах в штате Мичиган. Соответствующее сообщение он разместил в среду на своей странице в Twitter.

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"Мы объявили, что считаем себя победителями с точки зрения получения голосов выборщиков в штатах Пенсильвания <...>, Джорджия и Северная Каролина, в каждом из которых голосов за Трампа значительно больше. В дополнение к этому мы также объявляем, что считаем себя победителями в штате Мичиган, если там на самом деле было много тайно выброшенных бюллетеней, как об этом сообщается", - написал американский лидер.

Ранее телеканалы CNN и Fox News проинформировали, что в колеблющемся штате Мичиган, согласно их оценке, победил кандидат от демократов Джозеф Байден. Победа в этом штате позволяет ему заручиться 16 голосами членов коллегии выборщиков из 270 необходимых.

Избирательный штаб Трампа, свою очередь, подал в среду в суд Мичигана иск для приостановки подсчета голосов в этом штате. Как заявил руководитель предвыборной кампании Трампа Уильям Степин, наблюдателям-республиканцам не был предоставлен нормальный доступ к процессу подсчета бюллетеней. По данным Fox News, в штате обработано 99% бюллетеней. Трамп получает 48,6% голосов, а Байден - 49,9%.

Согласно оценкам Fox News, Трамп уже заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264.

До сих пор продолжается подсчет голосов в штатах Невада (шесть выборщиков), Пенсильвания (20), Джорджия (16), Северная Каролина (15) и Аляска (три). В Неваде, согласно данным местных избиркомов, лидирует Байден, в остальных неопределившихся штатах впереди Трамп.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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