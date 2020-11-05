Мичиган остался за Байденом, однако Трамп требует пересчета голосов

ТАСС, 5 ноября. Голоса 16 выборщиков одного из ключевых в нынешней американской президентской гонке штата Мичиган достались кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену, однако избирательный штаб республиканца Дональда Трампа, ранее объявлявшего о победе в этом штате, подал в суд Мичигана иск для приостановки подсчета там голосов.

Байден благодаря Мичигану получает уже 264 голоса выборщиков, согласно разным прогнозам СМИ. Для победы ему не хватает еще как минимум шести.

Именно столько голосов он может получить в штате Невада, где пока опережает Трампа. По данным CNN, там подсчитано уже более 86% голосов, однако разница между соперниками сейчас всего в 8 тыс. голосов.

При этом Трамп продолжает лидировать во все[ еще не определившихся до конца штатах Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15) и Джорджия (16), а также на Аляске (3).

Суды и пересчеты

Помимо Мичигана, штаб Трампа также подал в суд для приостановки подсчета голосов в штате Пенсильвания, чтобы "помешать работникам избирательных комиссий - демократам - скрывать процесс подсчета и обработки бюллетеней от наблюдателей - республиканцев". Кампания Трампа требует "временной приостановки подсчета до тех пор, пока не будет нормального уровня прозрачности, и республиканцы не смогут убедиться в том, что подсчет голосов идет открыто и по закону".

Ранее Трамп объявлял, что одерживал победу в Мичигане и Пенсильвании, а также в Джорджии, Висконсине и Северной Каролине, однако вскоре, по его словам, лидерство в ряде ключевых штатов начало "волшебным образом исчезать" после того, как были подсчитаны поступившие по почте бюллетени.

Вице-губернатор Пенсильвании Кэти Буквар допустила возможность пересчета голосов в штате Пенсильвания, но это, по ее словам, не является неизбежным.

"В Пенсильвании автоматически проводится пересчет голосов, если разница между побеждающим кандидатом и тем, кто идет на втором месте, остается в пределах 0,5%. В 2016 году разница, насколько я помню, составляла 0,7%, поэтому пересчет автоматически не проводился. Посмотрим, что произойдет сейчас", - отметила она.

Байден ждет победы

Джозеф Байден, выступая перед собравшимися в Уилмингтоне (штат Делавэр), выразил уверенность, что наберет необходимые для победы на выборах 270 голосов выборщиков.

"Я нахожусь здесь, чтобы заявить не о своей победе, а о том, что мы победим после завершения подсчета голосов", - отметил он.

Он выразил уверенность в том, что набирает большинство голосов в штатах Висконсин, Мичиган, Пенсильвания и др. В ряде из них преимущество Байдена, по его словам, сравнимо или даже превосходит результаты, продемонстрированные его соперником-республиканцем Дональдом Трампом на выборах в США в 2016 году.

Ранее о своей победе на выборах также заявлял Дональд Трамп.