NBC: Северная Каролина отчитается о результатах выборов не раньше, чем через восемь дней

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Окончательные результаты голосования на выборах в штате Северная Каролина (15 голосов выборщиков) станут известны не раньше, чем через восемь дней. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на представителей избирательной комиссии штата.

Они разъяснили, что подавляющее большинство избиркомов на местах приступит к обработке бюллетеней, направленных досрочно по почте, только после 12 ноября. Поэтому результаты очного голосования 3 ноября не будут обновляться более одной недели.

Как значится на сайте избиркома Северной Каролины, в ней насчитывается более 7,3 млн жителей с правом голоса. Свыше 3,6 млн из них проголосовали досрочно. По оценке NBC, в Северной Каролине республиканец Дональд Трамп набрал 50,1% по итогам подсчета 95% голосов, а демократ Джозеф Байден - 48,7%. Победитель в этом штате пока не определен.

В США во вторник состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов, поданных в ходе президентской гонки, затягивается. Для победы кандидату на пост главы государства необходимо получить 270 голосов выборщиков. Трамп, согласно оценкам СМИ, заручился поддержкой не менее 213 выборщиков, Байден - более 250.