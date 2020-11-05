CNN: в штабе Байдена не обсуждают вопрос о приеме полномочий до оглашения итогов выборов

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудники штаба кандидата на пост президента США от Демократической партии Джозефа Байдена отказываются обсуждать процедуру передачи полномочий нынешней администрацией до тех пор, пока не станут известны итоги голосования. Об этом со ссылкой на представителей штаба сообщила в среду телекомпания CNN .

По ее сведениям, в соответствии с действующими правилами подготовка к этому ведется, однако в штабе действует установка - не обсуждать вопрос о полномочиях до тех пор, пока не станет ясен исход голосования.

Ранее телекомпания проинформировала о том, что переходная команда Байдена уже насчитывает не менее 150 человек и может увеличиться до 300. Эти люди работают дистанционно, однако физически находятся в здании Министерства торговли США в Вашингтоне. В их компетенцию входят кадровые перестановки в составе правительства, формирование списков кандидатов на те или иные должности, а также подготовка проектов первых президентских указов Байдена после вступления в должность.

В числе советников этой команды называют бывшего помощника президента США по национальной безопасности Сюзан Райс, Салли Йейтс, занимавшую должность заместителя министра юстиции в администрации Барака Обамы, и экс-мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа, соперничавшего с Байденом в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии.