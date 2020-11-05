Эксперт считает, что у Трампа нет оснований для обращения в Верховный суд из-за выборов

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Возможное обращение президента США Дональда Трампа в Верховный суд в связи с ситуацией на американских всеобщих выборах не имеет под собой оснований. Такую точку зрения изложил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политологии Гуверовского института войны, революции и мира при Стэнфордском университете Моррис Фиорина.

Глава государства рассматривает возможность попытаться доказать в Верховном суде, что уже поданные бюллетени не должны подсчитываться. "Хотя утверждение Трампа и предсказуемо, оно не имеет под собой никаких реальных оснований. Тем не менее, мы, вероятно, столкнемся с неделями, возможно, даже месяцами судебных разбирательств, прежде чем все это будет урегулировано", - считает эксперт.

По оценкам профессора, кандидат от демократов на пост президента Джозеф Байден "в конце концов одержит победу, пусть и с незначительным опережением". Он напомнил, что, как правило, голосованием по почте пользовались только демократы, поэтому после подсчета этих голосов "Байден лишь упрочит свое преимущество в штатах, где он уже одержал победу". "Похоже, что Байден может победить даже без Пенсильвании, хотя тогда будет идти речь о наименьшей разнице в голосах выборщиков", - отметил Фиорина.

Пенсильвания входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов - тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх. Трамп и Байден значительную часть времени посвятили проведению агитации именно в Пенсильвании. В ней же Байден разместил свой избирательный штаб. Демократ часто заостряет внимание на том, что родился в этом штате.

Победа в Пенсильвании дает кандидату 20 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

Трамп, согласно прогнозам телеканала Fox News, уже заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264.