Политолог считает, что доказательств фальсификаций на выборах в США нет

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Доказательства предполагаемых фальсификаций на американских всеобщих выборах отсутствуют. Такое мнение выразил в среду корреспонденту ТАСС профессор политологии Университета "A&M" (штат Техас) Джордж Эдвардс, комментируя возможное обращение президента США Дональда Трампа в Верховный суд в связи с выборами.

"Угроза Трампа поднять вопрос о выборах в Верховном суде - это пускание пыли в глаза. Он понятия не имеет, о чем говорит. Отсутствуют какие-либо доказательства фальсификаций. На самом деле утверждение президента является неверным и легкомысленным", - считает эксперт.

По его словам, обещавшие крупную победу кандидату от демократов на пост президента Джозефу Байдену "социологи определенно недооценили преимущества Трампа". "Тем не менее, Байден, как и прогнозировалось, скорее всего, победит. Он явно заручился поддержкой большинства избирателей", - подчеркнул профессор.

При этом, считает Эдвардс, опережение Байдена по числу голосов выборщиков "будет минимальным", ведь он, "скорее всего получит [только] 270 голосов". Он пояснил, что "математически невозможен тот вариант, при котором у обоих кандидатов было бы одинаковое число голосов выборщиков".

Согласно оценкам Fox News, Трамп уже заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264.

До сих пор продолжается подсчет голосов в штатах Невада (шесть выборщиков), Пенсильвания (20), Джорджия (16), Северная Каролина (15) и Аляска (3). В Неваде, согласно данным местных избиркомов, лидирует Байден, в остальных неопределившихся штатах впереди Трамп.