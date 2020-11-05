CNN: в штабе Трампа все еще допускают его победу в Аризоне

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Республиканцы допускают, что американский лидер Дональд Трамп все еще может одержать победу в колеблющемся штате Аризона. В этом случае его шансы на переизбрание вырастут, сообщил в среду телеканал CNN .

По словам его источников, в штабе Трампа полагают, что "еще есть путь к победе", но "настроение падает". По сведениям телеканала, президент США "теряет поддержку" ряда представителей Республиканской партии, в частности, из-за серии его заявлений в Twitter о якобы имевших место фальсификациях на выборах.

Как отмечает CNN, один из советников штаба республиканца заявил, что победа в Аризоне все еще возможна. "Они полагают, что есть основания для оптимизма в том, что касается возможной победы президента", - сообщил в эфире журналист CNN.

Агентство Associated Press (АP) и телеканал Fox News ранее представили прогнозы, согласно которым победу в Аризоне одержал кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Многие другие авторитетные СМИ пока считают, что итоги голосования в штате не столь однозначны.

Аризона входит сейчас в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов - тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Победа в Аризоне дает кандидату 11 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. В последние десятилетия жители штата почти всегда поддерживали кандидатов в президенты из числа республиканцев. Последним исключением стали выборы 1996 года. Тогда в Аризоне проголосовали за демократа Билла Клинтона.

Трамп, согласно прогнозам Fox News, уже заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264.