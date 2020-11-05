Штаб Трампа подал иск в суд для приостановки подсчета голосов в Джорджии

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Избирательный штаб кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа подал в среду в суд иск для приостановки подсчета голосов в штате Джорджия. Об этом сообщает агентство Associated Press .

Ранее аналогичные иски были поданы также в штатах Пенсильвания и Мичиган. Кроме того, штаб Трампа объявил, что запросит пересчет голосов в штате Висконсин.

Трамп, согласно прогнозам Fox News, уже заручился поддержкой 214 выборщиков, а демократ Джозеф Байден - 264.

До сих пор продолжается подсчет голосов в штатах Невада (шесть выборщиков), Пенсильвания (20), Джорджия (16), Северная Каролина (15) и Аляска (три). В Неваде, согласно данным местных избиркомов, лидирует Байден, в остальных неопределившихся штатах впереди Трамп.