Губернатор Пенсильвании пообещал сорвать попытки Трампа приостановить подсчет голосов

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Пенсильвании настроены решительно сопротивляться намерению избирательного штаба кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа добиться через суд приостановки подсчета голосов на выборах в этом американском штате. Об этом губернатор Том Вулф заявил в среду на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News .

"Штаб Трампа сегодня утром предъявил иск с целью приостановить обработку бюллетеней в Пенсильвании. Это неправильно, так как идет вразрез с основными принципами демократии", - отметил он, назвав иск посягательством на право волеизъявления американских избирателей. "Сотрудники избиркомов на уровне штата и на местном уровне должны исполнять свои обязанности, не опасаясь запугивания и нападок. Мы будем противостоять любой попытке лишить прав наших избирателей", - добавил Вулф.

Он пообещал "отчаянно биться" за права всех жителей штата. "В Пенсильвании каждый голос имеет значение", - резюмировал губернатор.

Заместитель руководителя штаба республиканца Джастин Кларк проинформировал в среду о направлении в суд иска для приостановки подсчета голосов в Пенсильвании. Иск подается с тем, чтобы "помешать работникам избирательных комиссий - демократам - скрывать процесс подсчета и обработки бюллетеней от наблюдателей-республиканцев". Штаб Трампа требует "временной приостановки подсчета до тех пор, пока не удастся добиться нормального уровня прозрачности и республиканцы не смогут убедиться в том, что подсчет голосов идет открыто и по закону".

По данным телекомпании CNN, в Пенсильвании Трамп набирает по итогам подсчета 86% голосов 51,5%, демократ Джозеф Байден - 47,2%. Адвокат действующего президента Рудольф Джулиани сообщил, что направляется в Пенсильванию в сопровождении группы юристов в свете "массовых нарушений" на выборах в этом штате.

В США во вторник состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов, поданных в ходе президентской гонки, затягивается. Для победы кандидату на высший государственный пост необходимо получить 270 голосов выборщиков. Трамп, согласно прогнозам СМИ, заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264.