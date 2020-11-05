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Выборы президента США - 2020

В Джорджии заявили, что новые данные об итогах голосования появятся через несколько часов

По оценкам CNN, в штате обработали уже около 95% бюллетеней

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Новые данные об итогах голосования в штате Джорджия, как ожидается, поступят в ближайшие несколько часов. Об этом заявил в среду на пресс-конференции председатель избирательной комиссии округа Фултон Ричард Бэррон, трансляцию вели центральные телеканалы.

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Данный округ является крупнейшим по населению в Джорджии. Говоря об обработке бюллетеней в нем, Бэррон отметил: "Мы ожидаем, что потребуется время до полуночи или дольше". "Мы закончим сегодня ночью", - добавил он.

Согласно оценкам телеканала CNN, в Джорджии обработали уже около 95% бюллетеней. Республиканец Дональд Трамп получил 49,9% голосов избирателей, демократ Джозеф Байден - 48,9%. Ранее в течение дня у республиканца было более весомое преимущество.

Джорджия входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов - тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

Трамп, согласно оценкам телеканала Fox News, заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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