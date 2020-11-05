Колумбия не будет требовать результаты ПЦР-теста на коронавирус при въезде в страну

БОГОТА, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Колумбии сообщили о том, что желающие въехать на территорию страны теперь не обязаны предъявлять результаты ПЦР-теста на коронавирус. Такое заявление сделал в среду министр здравоохранения республики Фернандо Руис во время выступления в Боготе.

"Теперь не требуется ПЦР-тест, чтобы сесть на самолет", - заявил министр, выступление которого транслировалось в Twitter администрации президента.

Руис добавил, что с настоящего момента за всеми, кто прилетает в Колумбию, будут следить страховые компании и местные департаменты здравоохранения.

Ранее въезжающие в республику были обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 96 часов до вылета.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 1 108 084, количество летальных исходов - 32 013. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Колумбии 6 марта. 17 марта президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его не раз продлевали. С 1 сентября в стране введен режим выборочной изоляции.