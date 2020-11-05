В США посвященные выборам программы посмотрели 56,9 млн человек

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Передачи, посвященные всеобщим выборам в США, во вторник вечером смотрели по 21 американскому телеканалу в среднем примерно 56,9 млн человек. Такие оценки исследовательской службы Nielsen представило в среду агентство Associated Press .

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Речь идет, в частности, о каналах Fox News, ABC, NBC, CBS, CNN и MSNBC. Как констатирует агентство, аудитория указанных программ снизилась по сравнению с показателями, которые были зафиксированы на выборах 2016 года. Тогда эти передачи смотрели 71,4 млн человек.

Согласно оценкам Nielsen, самую большую аудиторию на этот раз привлек телеканал Fox News - 13,6 млн человек. На втором месте идет CNN (9,1 млн), на третьем - MSNBC (7,3 млн).

Американский лидер Дональд Трамп, претендующий на переизбрание, согласно прогнозам Fox News, уже заручился поддержкой 214 выборщиков, а кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден - 264. Для победы необходимо получить 270 голосов.