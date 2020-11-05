Байден при победе на выборах вернет США в соглашение по климату сразу после инаугурации

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден в случае победы на выборах главы государства возобновит участие страны в Парижском соглашении по климату сразу же после инаугурации. Об этом политик сообщил в среду в Twitter .

Он напомнил, что действующая администрация президента Дональда Трампа вышла из соглашения. "А ровно через 77 дней администрация Байдена вновь к нему присоединится", - написал демократ. Как ожидается, если Байден победит на выборах, его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

Байден ранее не раз заявлял, что хотел бы вернуть США в число участников соглашения. Он также высказывался за развитие альтернативных источников энергии в США.