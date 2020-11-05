Штаб Трампа потребовал не учитывать поздно пришедшие по почте бюллетени в Джорджии

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа подал в среду в суд Джорджии иск с требованием не учитывать при подсчете голосов в штате бюллетени, которые пришли на избирательные участки уже после их закрытия. Об этом сообщает агентство Associated Press .

Агентство скорректировало свое предыдущее сообщение, в котором говорилось, что штаб Трампа потребовал также приостановить подсчет голосов. Оно уточняет, что такого требования в иске не содержалось.

Тем временем, на странице избирательного штаба Трампа в Twitter было опубликовано заявление заместителя его руководителя Джастина Кларка, в котором он пояснил, что требование заключается в том, чтобы "отделить все без исключения доставленные поздно бюллетени от остальных законно поданных бюллетеней, чтобы обеспечить свободные и честные выборы, в ходе которых подсчитаны только законные и действительные бюллетени". "Мы не позволим сотрудникам избирательных комиссий - демократам украсть эти выборы у президента Трампа за счет поздно дошедших, незаконных бюллетеней", - добавил Кларк.

Согласно последним данным телеканала Fox News, разрыв между двумя кандидатами - республиканцем Трампом и демократом Джозефом Байденом - в Джорджии после подсчета 98% бюллетеней составляет менее 1%. Трамп получает 49,8%, Байден - 49%.

Ранее иски с требованием приостановить подсчет голосов были поданы в штатах Пенсильвания и Мичиган. Кроме того, штаб Трампа объявил, что запросит пересчет голосов в штате Висконсин.

Трамп, согласно прогнозам Fox News, заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден - 264. До сих пор продолжается подсчет голосов в штатах Невада (шесть выборщиков), Пенсильвания (20), Джорджия (16), Северная Каролина (15) и Аляска (три). В Неваде, согласно данным местных избиркомов, лидирует Байден, в остальных неопределившихся штатах впереди Трамп.