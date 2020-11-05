В Китае надеются, что после выборов США будут развивать с ним бесконфликтные отношения

ПЕКИН, 5 ноября. /ТАСС/. Китай рассчитывает, что новая вашингтонская администрация продолжит выстраивать отношения с Пекином на основе взаимного уважения. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

"Мы надеемся, что США будут работать с Китаем в том же направлении. [Надеемся, что] новая администрация США будет работать с КНР в том же направлении, чтобы выстроить отношения без конфликтов, без конфронтации, основанные на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве", - сказал он. "Важно, чтобы обе стороны сосредоточились на сотрудничестве", - указал замминистра.

По его словам, у Китая и США "есть как пространство для сотрудничества", так и "разногласия, которые следует урегулировать". "Именно таким образом мы можем поставить двусторонние отношения на верный путь", - подчеркнул он.

"Что касается китайско-американских отношений, то позиция Китая последовательна и ясна. Китай и США имеют некоторые различия, но у нас есть много общих интересов и широкие возможности для сотрудничества", - продолжил замглавы МИД КНР. "Поддержание и продвижение здорового развития китайско-американских отношений - это в интересах как КНР, так и Соединенных Штатов. На это также надеется весь мир", - резюмировал он.