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В Токио сожалеют, что США вышли из Парижского соглашения по климату

США 4 ноября завершили процесс выхода из соглашения - через год после официального уведомления ООН о своем желании отказаться от обязательств по договору

ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. Япония сожалеет, что США окончательно вышли из Парижского соглашения по климату, поскольку проблемы экологии касаются всего мира. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

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"Борьба с изменениями климата - это проблема не какой-либо одной страны, ею должно заниматься все международное сообщество. С этой точки зрения, вызывает сожаление, что США вышли из Парижского соглашения. США - вторая в мире страна по объемам выбросов углекислого газа, однако при этом они вводят или разрабатывают новые технологии в сфере экологии. Мы намерены продолжать сотрудничать с США в этой области", - сказал он.

США 4 ноября завершили процесс выхода из Парижского соглашения по климату - через год после официального уведомления ООН о своем желании отказаться от обязательств по договору.

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ЯпонияСШАБорьба с изменениями климатаВыход США из Парижского соглашения по климату
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