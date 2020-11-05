В Токио сожалеют, что США вышли из Парижского соглашения по климату

ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. Япония сожалеет, что США окончательно вышли из Парижского соглашения по климату, поскольку проблемы экологии касаются всего мира. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

"Борьба с изменениями климата - это проблема не какой-либо одной страны, ею должно заниматься все международное сообщество. С этой точки зрения, вызывает сожаление, что США вышли из Парижского соглашения. США - вторая в мире страна по объемам выбросов углекислого газа, однако при этом они вводят или разрабатывают новые технологии в сфере экологии. Мы намерены продолжать сотрудничать с США в этой области", - сказал он.

США 4 ноября завершили процесс выхода из Парижского соглашения по климату - через год после официального уведомления ООН о своем желании отказаться от обязательств по договору.