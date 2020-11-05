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Выборы президента США - 2020

Штаб Байдена создал сайт, посвященный передаче власти его возможной администрации

Информации о непосредственных планах пока не приводится

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Избирательный штаб кандидата в президенты США Джозефа Байдена в среду, не дожидаясь его победы на выборах, создал интернет-сайт, посвященный передаче власти администрации, главой которой может стать демократ.

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В заявлении, опубликованном на этой странице, констатируется, что "в ряде штатов все еще подсчитывают голоса". Как отмечается, "переходная команда продолжит готовиться как можно скорее к тому, чтобы администрация Байдена и Харрис (кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис - прим. ТАСС) с первого же дня смогла взяться за дело".

На сайте пока не приводится информации о непосредственных планах передачи власти демократам.

Согласно прогнозам Fox News, Байден заручился поддержкой 264 выборщиков, а действующий президент США Дональд Трамп - 214. Для победы необходимо получить 270 голосов.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020Харрис, Камала
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