Акция протеста в Нью-Йорке вылилась в стычки с полицией

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Акция в поддержку честного подсчета голосов на президентских выборах в США, которая проходит на Манхэттене в центре Нью-Йорка, вылилась в стычки с полицейскими и задержание ряда участников, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В Вашингтон-сквере собрались несколько десятков человек. В основном это сторонники демократа Джозефа Байдена. Они осуждают действующего президента Дональда Трампа, который призывает прекратить подсчет голосов в некоторых штатах.

К протестующим присоединились и участники движения "Жизни темнокожих имеют значение". Они стали выкрикивать оскорбления в адрес сотрудников правоохранительных органов, а также Трампа, после чего начались задержания. "Сократите расходы на полицию! Прочь Трампа!" - кричат активисты. Полицейские арестовали около 10 человек.

После этого акция продолжилась в более спокойном режиме, но рядом с местом ее проведения остается автозак. Полиция оцепила весь квартал.

"Президент Трамп, проигрывающий выборы, пытается совершить переворот, - изложил свою позицию в беседе с корреспондентом ТАСС один из протестующих. - Он пытается приостановить легитимное голосование, что противоправно и недемократично. Так поступают только диктаторы. Мы вышли на улицы с требованием учесть каждый голос, чтобы защитить демократию и обеспечить процесс волеизъявления".

"Неудивительно, что полиция Нью-Йорка в лице своего профсоюза поддерживает президента Трампа, - считает другой участник акции. - Полиция неоднократно проявляла жестокость по отношению к протестующим, так как у нее определенно имеется политическая повестка и она видит в нас политических оппонентов. Поэтому нужно урезать финансирование полиции, являющейся военизированным крылом правых".