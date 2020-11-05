Пресс-секретарь Трампа назвала условия его победы на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Действующий американский лидер Дональд Трамп может обеспечить свое переизбрание на второй срок, если победит в штатах Аризона, Джорджия и Пенсильвания. Об этом заявила в среду в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Конечно, мы считаем, что путь [к победе] лежит через Аризону, Пенсильванию и при сохранении Джорджии, где мы лидируем", - сказала она. Как отметила Макинэни, "значительный перевес" у Трампа имеется в Пенсильвании. "Мы считаем, что одержим верх в Аризоне", - добавила она.

Пресс-секретарь Белого дома допустила, что в Пенсильвании могла иметь место фальсификация во время голосования. По ее словам, в прошлом в штате были "очень странные результаты" при обработке бюллетеней.

Агентство Associated Press и телеканал Fox News ранее представили прогнозы, согласно которым победу в Аризоне одержал кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Многие другие авторитетные СМИ пока считают, что итоги голосования в штате пока не столь однозначны. Согласно оценкам ряда журналистов, в Джорджии и Пенсильвании у Трампа есть небольшой перевес.

Действующий президент США также лидирует в Северной Каролине. Приведенные Макинэни расчеты относительно победы Трампа будут верны только в том случае, если республиканец выиграет и в Северной Каролине.

Трамп, согласно прогнозам Fox News, заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264. Для победы кандидат должен получить 270 голосов.