CNN: штаб Трампа может подать иски в связи с подсчетом голосов в Аризоне и Неваде

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Избирательный штаб президента США Дональда Трампа может подать судебные иски в связи с обработкой бюллетеней в штатах Аризона и Невада. Об этом сообщил в среду телеканал CNN .

По информации его источников, в окружении республиканца рассчитывают оспорить результаты голосования в некоторых штатах, а также замедлить подсчет голосов в них. Окончательное решение пока не принято.

Штаб Трампа ранее подал иски с требованием приостановить обработку бюллетеней в штатах Джорджия, Пенсильвания и Мичиган. Кроме того, представители республиканца заявили, что запросят пересчет голосов в штате Висконсин.

Трамп, согласно прогнозам телеканала Fox News, уже заручился поддержкой 214 выборщиков, а демократ Джозеф Байден - 264. Для победы кандидат должен получить 270 голосов.