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Выборы президента США - 2020

CNN: штаб Трампа может подать иски в связи с подсчетом голосов в Аризоне и Неваде

В окружении республиканца рассчитывают оспорить результаты голосования в некоторых штатах, а также замедлить подсчет голосов в них

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Избирательный штаб президента США Дональда Трампа может подать судебные иски в связи с обработкой бюллетеней в штатах Аризона и Невада. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

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По информации его источников, в окружении республиканца рассчитывают оспорить результаты голосования в некоторых штатах, а также замедлить подсчет голосов в них. Окончательное решение пока не принято.

Штаб Трампа ранее подал иски с требованием приостановить обработку бюллетеней в штатах Джорджия, Пенсильвания и Мичиган. Кроме того, представители республиканца заявили, что запросят пересчет голосов в штате Висконсин.

Трамп, согласно прогнозам телеканала Fox News, уже заручился поддержкой 214 выборщиков, а демократ Джозеф Байден - 264. Для победы кандидат должен получить 270 голосов.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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