CNN: штаб Трампа в случае его поражения в Джорджии потребует пересчета голосов

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Избирательный штаб президента США Дональда Трампа готов потребовать пересчета голосов в Джорджии, если в этом штате республиканец проиграет. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на источники.

В Джорджии оспорить итоги обработки бюллетеней можно, если разрыв между кандидатами по числу полученных голосов составляет не более 0,5 процентных пункта. По словам источника, штаб Трампа, "конечно же", воспользуется этой возможностью.

Согласно последним оценкам телеканала Fox News, в Джорджии сейчас обработали 98% бюллетеней. Трамп получил 49,7% голосов избирателей, а кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден - 49,1%. Ранее у республиканца было более весомое преимущество.

Джорджия входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов - тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Трамп, согласно оценкам Fox News, заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264.

Штаб Трампа ранее уже подал иск с требованием приостановить обработку бюллетеней в Джорджии. Аналогичные иски были поданы в Пенсильвании и Мичигане. Кроме того, представители республиканца заявили, что запросят пересчет голосов в штате Висконсин.

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, миссия которого наблюдает в эти дни за выборами и подсчетом голосов в США, в распространенном в среду заявлении отметило, что уже более 400 связанных с выборами судебных исков были поданы в 44 американских штатах. Это является беспрецедентным для США, подчеркивается в документе.