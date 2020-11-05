В Белоруссии заявили, что научились бороться с организаторами несанкционированных акций

"Мы научились бороться с организаторами несанкционированных акций и пресекать их противоправную деятельность. Однозначно меньше людей стало на уличных акциях. Но те, кто на них, около 6-8 тыс. человек, составляют ядро недовольных", - отметил представитель МВД.

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Правоохранительным органам Белоруссии удалось стабилизировать обстановку в стране после президентских выборов, власти научились бороться с организаторами несанкционированных акций. Об этом заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Николай Карпенков в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" , опубликованном в четверг.

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Он полагает, что эти протестующие "просто так не уйдут". "Я уверен, что им проплачены деньги, они имеют свои корыстные цели, тесно связаны с зарубежными заказчиками массовых беспорядков. На эту почву глубоко проникло экстремистское зерно: так называемые демонстранты радикализируются, вооружаются", - сказал Карпенков.

Начальник ГУБОПиК считает, что "президент, руководители правоохранительных органов еще мягко поступают по отношению к уличным беспредельщикам". "Но если будет дан приказ жестко и по закону разобраться с теми, кто нарушает закон и оказывает сопротивление, в том числе и вооруженное, сотрудникам правоохранительных органов, мы наведем порядок очень быстро, в считанные дни", - заявил Карпенков.

Он напомнил, что силовики имеют право на применение "и специальных средств, и боевых приемов, и нелетального оружия, а в отдельных, угрожающих жизни и здоровью сотрудников ситуациях, и боевого оружия".

Основная цель в работе подразделения

Карпенков считает, что "здравомыслящие люди с протестной улицы ушли". "Остались "змагары" (борцы - прим. ТАСС), которые, по сути, стали лишними в нашем обществе. Они всегда тунеядствовали, занимались полубандитством, серыми схемами", - сказал представитель МВД.

Он видит основную цель в работе своего подразделения в том, чтобы "перекрыть им каналы финансирования, убрать лидеров новоявленных организованных преступных групп, которые сбились в кучу, обсуждая на дворовых чаепитиях с ленточками планы сопротивления правоохранительным органам".

"Нельзя дать им вооружиться, выйти на улицы, захватывать госорганы, причинять телесные повреждения милиционерам, обычным гражданам. Делаем все, чтобы "змагары" перестали оказывать давление на конструктивную часть нашего общества - на рабочий класс, добросовестных студентов, врачей", - заявил начальник ГУБОПиК МВД Белоруссии.

Серьезная опасность

Карпенков подчеркнул, что действия участников протестов представляют для Белоруссии более серьезную опасность по сравнению с "представителями классического криминалитета".

"Казалось бы, парадокс, но даже уголовщина в данный момент ведет себя намного лучше, чем та деструктивная толпа, которая собирается на совсем не мирные марши в Минске", - отметил представитель МВД республики.

По его словам, "бандиты даже не высказываются по этому поводу (о ситуации с протестами - прим. ТАСС)". "Даже не комментируют. Власть не критикуют. Потому что общаются с "коллегами" в России и других странах, знают жизнь не понаслышке, знают, насколько она непроста и сурова", - сказал Карпенков. "Причем представители классического криминалитета сейчас не просто держат какой-то нейтралитет. Они даже более законопослушный образ жизни ведут на фоне экстремистов из оппозиции", - добавил начальник ГУБОПиК. По его словам, "уровень преступности в стране упал". "А вот полумаргинальные формирования, которые захватывали избирательные участки и хотели захватить власть и всю страну, более деструктивны и опасны на данный момент", - отметил Карпенков.

По словам представителя МВД, "бандиты понимают, что милиция добивается соблюдения закона и порядка, и относятся к этому, в принципе, с уважением". "Происходящее сейчас на улицах они не поддерживают, как и малолеток с флагами коллаборационистов, недовольных коммерсантов, для которых государством созданы все условия, "толерантных" хипстеров, ходящих на митинги рядом с розовыми и голубыми флагами", - сказал начальник ГУБОПиК МВД Белоруссии.