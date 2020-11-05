В Ереване сообщили об обстреле городов Шуши и Мартуни в Карабахе

ЕРЕВАН, 5 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что азербайджанские вооруженные силы в четверг утром обстреляли города Шуши и Мартуни в Нагорном Карабахе.

"Рано утром противник возобновил обстрел мирных поселений Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС). В частности, из тяжелых орудий обстреляли Мартуни и Шуши", - написал он на своей странице в Facebook.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.